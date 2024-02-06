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04:02, 6 февраля 2024Россия

На Сахалине уволили высадившего ребенка посреди трассы водителя автобуса

В Южно-Сахалинске уволили высадившего ребенка посреди трассы водителя автобуса

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

На Сахалине уволили высадившего ребенка посреди трассы водителя автобуса. Об этом сообщил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в Telegram-канале.

«Распорядился уволить водителя пассажирского автобуса, который высадил маленькую девочку прямо посреди дороги и оставил одну на морозе», — написал он.

Глава города отметил, что поступок, не имеет никаких оправданий. Чиновник рассказал, что транспортная компания проводит служебное расследование. Кроме того, подключилась прокуратура, следователи возбудили уголовное дело.

Инцидент произошел 5 февраля. Девочка ехала из дворца детского творчества до своего дома в Хомутово. На одной из остановок ребенок остался один в салоне. Позже водитель решил отклониться от маршрута — во время высадки он объявил, что дальше не поедет.

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      Юлия Мискевич
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