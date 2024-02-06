На Украине заявили о планах Зеленского обвинить Залужного в ситуации в Авдеевке

Мосийчук: Киев тянет с отставкой Залужного, чтобы обвинить его в потере Авдеевки

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что власти страны тянут с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы обвинить его в ситуации в Авдеевке. Об этом депутат заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «сознательно тянет» с отставкой Залужного и планирует уволить его «в выгодный информационный момент».

«Потеря Авдеевки, не дай бог, окружение вооруженных сил в Авдеевке станут причиной отставки Залужного. Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват», — отметил Мосийчук.

Депутат подчеркнул, что власти Украины намерены также уволить начальника Генштаба Сергея Шаптала, начальника национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука и командующего 10-м армейским корпусом Василия Зубанича.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил о согласии Залужного на отъезд в Великобританию. При этом депутат отметил, что если главнокомандующий не уедет в Великобританию, то после отставки у него есть высокие шансы добиться политического успеха в стране.