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02:18, 6 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о планах Зеленского обвинить Залужного в ситуации в Авдеевке

Мосийчук: Киев тянет с отставкой Залужного, чтобы обвинить его в потере Авдеевки
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук заявил, что власти страны тянут с отставкой главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, чтобы обвинить его в ситуации в Авдеевке. Об этом депутат заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский «сознательно тянет» с отставкой Залужного и планирует уволить его «в выгодный информационный момент».

«Потеря Авдеевки, не дай бог, окружение вооруженных сил в Авдеевке станут причиной отставки Залужного. Обществу покажут: смотрите, он допустил, он виноват», — отметил Мосийчук.

Депутат подчеркнул, что власти Украины намерены также уволить начальника Генштаба Сергея Шаптала, начальника национальной академии сухопутных войск Павла Ткачука и командующего 10-м армейским корпусом Василия Зубанича.

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко заявил о согласии Залужного на отъезд в Великобританию. При этом депутат отметил, что если главнокомандующий не уедет в Великобританию, то после отставки у него есть высокие шансы добиться политического успеха в стране.

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      Марина Совина
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