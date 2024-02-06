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18:23, 6 февраля 2024Ценности

Названа любимая звездами модная обувь

Фото: Dear Frances

Названа любимая знаменитостями модная обувь. Соответствующий материал публикует Page Six.

Речь идет о сетчатых балетках, на которые в фэшн-индустрии обратили внимание осенью 2023 года. Их включили в свой гардероб певица Дуа Липа и актрисы Дженнифер Лоуренс, Джессика Альба, Марго Робби и Дакота Джонсон. В таких туфлях были замечены на публике модели Ирина Шейк, Джиджи Хадид и Эльзе Хоск, а также телезвезда Кортни Кардашьян.

Отмечается, что подобную обувь представили в своих коллекциях в том числе такие бренды, как Alaia, The Row и Dear Frances.

Ранее в феврале сообщалось, что кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вновь стали трендом благодаря знаменитостям.

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      Алина Гостева
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