Кроссовки Nike из 70-х вновь стали трендом

Vogue: кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вновь стали трендом

Кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вновь стали трендом благодаря знаменитостям. Соответствующий материал приводит Vogue.

Отмечается, что данный минималистичный фасон беговой обуви на плоской подошве и с фирменным логотипом компании включили в свои гардеробы многие звезды. При этом они носят их как в повседневной жизни, так и выбирают для выходов в свет. Среди поклонников Nike Cortez оказались американская актриса Кристен Стюарт, манекенщица Эмили Ратаковски, модель и телеведущая Алекса Чанг и создательница бренда одежды The Garment, стилистка София Роу.

Известно, что впервые упомянутая модель была представлена во время летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене и привлекала к себе внимание в течение последующих десятилетий. Их носила звезда сериала «Ангелы Чарли» Фэрра Фосетт. Кроме того, в указанной обуви появился на экранах герой актера Тома Хэнкса в фильме «Форрест Гамп».

В январе сообщалось, что модная в 1970-х годах обувь вновь стала трендом благодаря фэшн-дизайнерам и знаменитостям. Речь шла о замшевых сапогах, которые появились в коллекциях известных марок.