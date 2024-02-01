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13:45, 1 февраля 2024Ценности

Кроссовки Nike из 70-х вновь стали трендом

Vogue: кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вновь стали трендом
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Vanni Bassetti / Getty Images

Кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вновь стали трендом благодаря знаменитостям. Соответствующий материал приводит Vogue.

Отмечается, что данный минималистичный фасон беговой обуви на плоской подошве и с фирменным логотипом компании включили в свои гардеробы многие звезды. При этом они носят их как в повседневной жизни, так и выбирают для выходов в свет. Среди поклонников Nike Cortez оказались американская актриса Кристен Стюарт, манекенщица Эмили Ратаковски, модель и телеведущая Алекса Чанг и создательница бренда одежды The Garment, стилистка София Роу.

Известно, что впервые упомянутая модель была представлена во время летних Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене и привлекала к себе внимание в течение последующих десятилетий. Их носила звезда сериала «Ангелы Чарли» Фэрра Фосетт. Кроме того, в указанной обуви появился на экранах герой актера Тома Хэнкса в фильме «Форрест Гамп».

В январе сообщалось, что модная в 1970-х годах обувь вновь стала трендом благодаря фэшн-дизайнерам и знаменитостям. Речь шла о замшевых сапогах, которые появились в коллекциях известных марок.

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      Алина Гостева
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