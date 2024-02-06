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18:24, 6 февраля 2024Россия

Названа причина взрыва в пекарне на российском курорте

Причиной взрыва в пекарне в Сочи стала разгерметизация баллона с газом

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Разгерметизация баллона с газом привела к взрыву в заведении быстрого питания в Сочи. Причину происшествия на российском курорте назвала прокуратура Краснодарского края на своем сайте.

Ведомство организовало проверку соблюдения правил пожарной безопасности. Взрывом также заинтересовались сотрудники регионального Следственного комитета.

Как выяснил Telegram-канал Kub Mash, в помещении, где прогремел взрыв, расположена пекарня, которая открылась две недели назад. По информации издания, троих пострадавших доставили в реанимацию в тяжелом состоянии и с сильными ожогами тела.

О взрыве газа в помещении быстрого питания в Сочи стало известно утром 6 февраля. В МЧС отметили, что детей среди пострадавших нет.

Ранее взрыв газа произошел в жилом доме в Севастополе. В результате в здании рухнули перекрытия между этажами. Площадь разрушений составила около 50 квадратных метров. Из подъезда дома эвакуировали восемь человек, в том числе троих детей. Информация о пострадавших не поступала.

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      Константин Лысяков
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