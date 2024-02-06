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10:13, 6 февраля 2024Россия

В России три человека пострадали при взрыве газа в пункте быстрого питания

В Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пункте быстрого питания
СюжетВзрыв в Севастополе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Центральном районе Сочи три человека пострадали при взрыве газа в пункте быстрого питания. Об этом сообщили в управлении МЧС России по Краснодарскому краю, передает ТАСС.

Взрыв прогремел на улице Тимирязева, возгорания после него не последовало. Среди пострадавших нет детей, уточнили в МЧС, добавив, что личности тех, кто получил травмы, устанавливаются.

Пострадавших госпитализировали в городскую больницу №3. Обстоятельства и причины взрыва устанавливаются.

Во вторник, 6 февраля, взрыв газа также произошел в Севастополе. Он обрушил перекрытия между этажами в доме на улице Леваневского. Никто не пострадал. Взрыв разрушил около 50 квадратных метров.

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      Анастасия Шейкина
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