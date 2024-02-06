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09:16, 6 февраля 2024Россия

В Севастополе взрыв газа обрушил перекрытия в жилом доме

Глава Севастополя Развожаев сообщил о взрыве газа в доме на улице Леваневского
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Газовый баллон взорвался в жилом доме на улице Леваневского в Севастополе. Из-за этого в здании обрушилась часть перекрытий, пишет глава российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение», — сообщил глава города.

По его словам, информация о пострадавших из-за взрыва газа сейчас уточняется, спасатели эвакуируют жителей верхнего этажа здания. На место прибыл директор Департамента общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что мужчине оторвало ногу в первый день работы из-за взрыва газа с пропаном в Хабаровске. Он распиливал производственный вагончик. Для газорезки сотрудник применил два баллона — кислородный и 50-литровый с пропаном. Последний разлетелся на части.

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      Анастасия Шейкина
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