Россиянину оторвало ногу в первый день работы из-за взрыва газа с пропаном

В Хабаровске мужчине оторвало ногу в первый день работы из-за взрыва газа

Мужчине оторвало ногу в первый день работы из-за взрыва газа с пропаном в Хабаровске. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации издания, 45-летний россиянин недавно устроился на базу по разделке металла. В какой-то момент он распиливал производственный вагончик.

Для газорезки сотрудник применил два баллона — кислородный и 50-литровый с пропаном. Последний разлетелся на части.

Коллега вызвал скорую помощь, до приезда врачей пострадавшего отпаивали водой. Мужчина потерял ногу, его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бывший рабочий завода «Уралтрансмаш» Сергей Кузовлев отсудил у своих нанимателей шесть миллионов рублей за оторванные краном ноги.

До этого в Дальнегорске Приморского края взрывом трубы на фабрике рабочему оторвало руку. Происшествием заинтересовались представители городской прокуратуры.