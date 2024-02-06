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08:47, 6 февраля 2024Россия

Россиянину оторвало ногу в первый день работы из-за взрыва газа с пропаном

В Хабаровске мужчине оторвало ногу в первый день работы из-за взрыва газа

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Мужчине оторвало ногу в первый день работы из-за взрыва газа с пропаном в Хабаровске. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По информации издания, 45-летний россиянин недавно устроился на базу по разделке металла. В какой-то момент он распиливал производственный вагончик.

Для газорезки сотрудник применил два баллона — кислородный и 50-литровый с пропаном. Последний разлетелся на части.

Коллега вызвал скорую помощь, до приезда врачей пострадавшего отпаивали водой. Мужчина потерял ногу, его доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге бывший рабочий завода «Уралтрансмаш» Сергей Кузовлев отсудил у своих нанимателей шесть миллионов рублей за оторванные краном ноги.

До этого в Дальнегорске Приморского края взрывом трубы на фабрике рабочему оторвало руку. Происшествием заинтересовались представители городской прокуратуры.

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      Анна Щербакова
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