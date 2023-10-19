На Урале рабочий отсудил у завода шесть миллионов рублей за оторванные ноги
В Екатеринбурге бывший рабочий завода «Уралтрансмаш» Сергей Кузовлев отсудил у своих нанимателей шесть миллионов рублей за оторванные краном ноги. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.
Мужчина получил тяжелые травмы в цехе во время смены. Как утверждает Е1.ru, решением Кировского районного суда от 17 октября исковые требования россиянина были удовлетворены частично.
Спецкомиссия, занимавшаяся расследованием ЧП, не увидела прямой вины «Уралтрансмаша». В свою очередь, покалеченный заводчанин подчеркивал, что лишился ног из-за технической неисправности крана и плохой организации работы в цехе.
Проверку инцидента организовали и представители регионального отделения Ростехнадзора.
Адвокат Владимир Алешин, защищавший в суде интересы Кузовлева, отметил, что в целом удовлетворен итогами суда. «Вопрос подачи апелляционной жалобы обсудим с Сергеем Афанасьевичем позднее. Решение пока не принято», — разъяснил юрист.
Ранее сообщалось, что в Дальнегорске Приморского края взрывом трубы на фабрике рабочему оторвало руку.
Городская прокуратура после происшествия начала проверку.