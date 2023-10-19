На Урале рабочий отсудил у завода шесть миллионов рублей за оторванные ноги

В Екатеринбурге рабочий отсудил у завода 6 миллионов за оторванные краном ноги

В Екатеринбурге бывший рабочий завода «Уралтрансмаш» Сергей Кузовлев отсудил у своих нанимателей шесть миллионов рублей за оторванные краном ноги. Об этом сообщил региональный портал Е1.ru.

Мужчина получил тяжелые травмы в цехе во время смены. Как утверждает Е1.ru, решением Кировского районного суда от 17 октября исковые требования россиянина были удовлетворены частично.

Спецкомиссия, занимавшаяся расследованием ЧП, не увидела прямой вины «Уралтрансмаша». В свою очередь, покалеченный заводчанин подчеркивал, что лишился ног из-за технической неисправности крана и плохой организации работы в цехе.

Проверку инцидента организовали и представители регионального отделения Ростехнадзора.

Адвокат Владимир Алешин, защищавший в суде интересы Кузовлева, отметил, что в целом удовлетворен итогами суда. «Вопрос подачи апелляционной жалобы обсудим с Сергеем Афанасьевичем позднее. Решение пока не принято», — разъяснил юрист.

Ранее сообщалось, что в Дальнегорске Приморского края взрывом трубы на фабрике рабочему оторвало руку.

Городская прокуратура после происшествия начала проверку.