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07:58, 21 апреля 2023Россия

Оторвавший рабочему руку взрыв трубы на российской фабрике попал на видео

Amur Mash: в Дальнегорске взрывом трубы на фабрике 51-летнему рабочему оторвало руку

В Дальнегорске Приморского края взрывом трубы на фабрике рабочему оторвало руку. Случившееся попало на видео, его публикует Telegram-канал Amur Mash.

На кадрах видно, что работник, видя неисправность агрегата, пытается его починить, но раздается мощный взрыв, по всей площади помещения разливается вода.

По данным авторов канала, взрыв произошел на пульпонасосной станции. Пострадал 51-летний мужчина, его после случившегося доставили в реанимацию. Россиянина уже перевели в общее отделение, прокуратура российского региона проводит проверку, говорится на ее сайте.

Ранее в Омске сварщик погиб при взрыве газовоза, это попало на видео. 34-летний мужчина до взрыва демонтировал люк машины, перевозящей газ, он скончался на месте.

Анастасия Шейкина
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Оторвавший рабочему руку взрыв трубы на российской фабрике попал на видео
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