Названы худшие наряды звезд на премии «Грэмми»

Стилист Аманда Сандерс: наряд Тейлор Свифт — худший на «Грэмми»

Стилист Аманда Сандерс назвала худшие наряды звезд на музыкальной премии «Грэмми». Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Так, в первую очередь эксперт проанализировала образ Тейлор Свифт, которая предстала на красной дорожке в белом платье Schiarpelli с длинным шлейфом, черных открытых туфлях Giuseppe Zanotti и перчатках. По ее мнению, исполнительница была одета хуже всех. «Туфли, перчатки и украшения не подходят ей, а прическа и вовсе ужасна. Платье слишком длинное и объемное для такого мероприятия», — объяснила Сандерс.

Лана Дель Рей Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Кроме того, в данный список попала Лана Дель Рей. На церемонии она привлекла внимание фотографов черным платьем, оформленным цветочными аппликациями и объемными плечами. Кроме того, знаменитость надела остроносые туфли и дополнила прическу атласным бантом. «Лана выглядела очень странно. Как будто она вытащила это платье из своего шкафа, и кто-то попытался стилизовать его, чтобы сделать его более интересным», — прокомментировала специалист.

Doja Cat Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Вдобавок Сандерс обратила внимание на наряды Doja Cat и Кайли Миноуг. В первом случае она заявила, что прическа и макияж не сочетались с платьем. Что касается образа Миноуг, то платье Dolce & Gabbana скрыло, по мнению Сандерс, потрясающую фигуру артистки.

Майли Сайрус Фото: Matt Winkelmeyer / Getty Images for The Recording Academy

В то же время собеседница издания назвала самых модных звезд церемонии. Среди них оказались Майли Сайрус, Мэрайя Кэри, Крисси Тейген и Оливия Родриго.

Ранее сообщалось, что американская актриса и певица Пэрис Джексон изменила одну деталь во внешности ради «Грэмми». Для церемонии стилисты выбрали для 25-летней девушки облегающее черное платье бренда Celine, которое было оформлено вырезом на животе и высоким разрезом на бедре. При этом визажисты решили замаскировать ее 80 татуировок с помощью тонального крема.