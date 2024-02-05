Дочь Майкла Джексона изменила одну деталь во внешности ради «Грэмми»

Американская актриса и певица Пэрис Джексон изменила одну деталь во внешности ради «Грэмми». Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Для мероприятия 25-летняя девушка выбрала облегающее черное платье бренда Celine, которое было оформлено вырезом на животе и высоким разрезом на бедре. Дочь поп-исполнителя Майкла Джексона надела открытые туфли с ремешками на щиколотках и взяла с собой небольшой клатч. Также визажисты ей сделали макияж в нюдовых тонах. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в легкие локоны.

Однако визажисты косметического бренда Cover FX Тайсон Фаунтейн и Пол Бланч решили замаскировать 80 татуировок знаменитости с помощью тонального крема. «Пэрис выбрала шикарное и элегантное платье с вырезами для церемонии вручения премии "Грэмми", и мы подумали, что было бы эффектнее скрыть ее татуировки и действительно позволить платью стать центром ее образа», — объяснили представители звезды.

В августе 2023 года Джексон ответила на критику ее внешности. Тогда девушка разместила видео, в котором поделилась воспоминаниями о своем отце. Однако поклонники обратили внимание на небритые подмышки певицы.