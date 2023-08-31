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20:23, 31 августа 2023Ценности

Дочь Майкла Джексона ответила на критику ее небритых подмышек

Кадр: @parisjackson

Американская актриса и певица Пэрис Джексон ответила на критику ее внешности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Twitter.

Ранее 25-летняя девушка разместила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена) видео, в котором поделилась воспоминаниями о своем отце, поп-исполнителе Майкле Джексоне. Дочь артиста предстала перед камерой в коричневом комбинезоне. Во время записи она подняла руки вверх, чтобы поправить волосы на голове. Подписчики заметили, что у нее в области подмышек присутствует растительность, и написали об этом в комментариях под постом. «Вы сняли все это видео только для того, чтобы показать, что вы не бреете подмышки?», «Почему нельзя было побриться?», «Все внимание получили подмышки», — возмущались они.

В свою очередь, знаменитость не стала молчать и отреагировала на замечания юзеров. «Я подняла руки не для того, чтобы показать волосы в подмышках. Я не брила их много лет и уже забыла, что они там», — высказалась звезда.

Ранее известная испанская певица Ригоберта Бандини снялась с небритыми подмышками для журнала Glamour. 33-летняя исполнительница позировала для глянца в лиловом платье с пайетками и на тонких бретелях болгарского модного бренда Bogdar.

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    Мария Винар
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