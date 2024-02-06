Неизвестный попытался похитить семилетнюю россиянку

В Башкортостане неизвестный попытался похитить семилетнюю девочку около дома

В Башкортостане неизвестный попытался похитить семилетнюю девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По его данным, инцидент произошел днем в Стерлитамаке. Потерпевшая и ее 12-летний брат возвращались из школы. Они шли разными путями, но пересеклись во дворе дома на Коммунистической улице. Там появился неизвестный мужчина в балаклаве: он схватил ребенка за руку и побежал. Однако старший брат остановил похитителя и спас сестру.

Отмечается, что девочка получила ушиб левого запястья. Мужчину разыскивают, семья написала заявление в полицию.

Ранее стало известно, что в Ивановской области суд приговорил двух 26-летних мужчин к колонии строгого режима за похищение машины вместе с ее хозяйкой.

