Некурящих людей предупредили о неочевидных признаках рака легких

Гинеколог Ли: симптомами рака легких у некурящих могут быть усталость и кашель

Британский гинеколог Дебора Ли предупредила, что многие из болеющих раком легких людей никогда не курили. О неочевидных признаках этого недуга у некурящих она рассказала в беседе с изданием Metro.

По словам врача, 14 процентов случаев рака легких в Великобритании находят именно у людей, которые никогда не курили или выкурили меньше 100 сигарет за всю жизнь. Ли отметила, что важно рассказать людям без этой вредной привычки, что они не защищены от онкологических заболеваний. Она рассказала, что симптомами рака легких у некурящих могут быть непроходящий кашель, кашель с кровью, постоянная одышка, боль при дыхании или кашле, усталость, необъяснимая потеря веса.

Другие симптомы рака легких, добавила эксперт, включают в себя регулярные респираторные заболевания, боль в груди, спине, шее или плечах, потеря аппетита и общее недомогание.

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