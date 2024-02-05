Названы наиболее распространенные виды рака в России

Онколог Трякин предупредил о росте заболеваемости раком в России

Заболеваемость раком в России постепенно будет возрастать, предупредил замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин. В беседе с «Известиями» он назвал причину роста числа новых случаев и наиболее распространенные виды рака.

По словам Трякина, в России ежегодно заболевают раком около 600 тысяч человек, более половины полностью выздоравливает. Чаще всего злокачественные новообразования обнаруживают в легких, желудке, молочных железах, в толстой и прямой кишке, заявил онколог. Еще одним распространенным в России видом рака он назвал рак кожи.

В целом заболеваемость онкологическими новообразованиями будет возрастать, что естественно, потому что рак — это болезнь возраста. Чем дольше люди будут жить, тем они будут чаще доживать до своего рака Алексей Трякин замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина

По словам Трякина, к 75 годам онкологические заболевания обнаруживаются у 23-25 процентов людей. То есть примерно каждый четвертый человек этого возраста заболевает раком.

Ранее онколог-хирург Юлия Шубина перечислила россиянам виды рака, которые могут передаваться по наследству. По словам Шубиной, женщинам могут передаваться по наследству рак молочной железы и рак яичников.