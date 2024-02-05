Названы наиболее распространенные виды рака в России
Заболеваемость раком в России постепенно будет возрастать, предупредил замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин. В беседе с «Известиями» он назвал причину роста числа новых случаев и наиболее распространенные виды рака.
По словам Трякина, в России ежегодно заболевают раком около 600 тысяч человек, более половины полностью выздоравливает. Чаще всего злокачественные новообразования обнаруживают в легких, желудке, молочных железах, в толстой и прямой кишке, заявил онколог. Еще одним распространенным в России видом рака он назвал рак кожи.
В целом заболеваемость онкологическими новообразованиями будет возрастать, что естественно, потому что рак — это болезнь возраста. Чем дольше люди будут жить, тем они будут чаще доживать до своего рака
По словам Трякина, к 75 годам онкологические заболевания обнаруживаются у 23-25 процентов людей. То есть примерно каждый четвертый человек этого возраста заболевает раком.
Ранее онколог-хирург Юлия Шубина перечислила россиянам виды рака, которые могут передаваться по наследству. По словам Шубиной, женщинам могут передаваться по наследству рак молочной железы и рак яичников.