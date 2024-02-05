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11:30, 5 февраля 2024Забота о себе

Названы наиболее распространенные виды рака в России

Онколог Трякин предупредил о росте заболеваемости раком в России

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Заболеваемость раком в России постепенно будет возрастать, предупредил замдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, член правления Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) Алексей Трякин. В беседе с «Известиями» он назвал причину роста числа новых случаев и наиболее распространенные виды рака.

По словам Трякина, в России ежегодно заболевают раком около 600 тысяч человек, более половины полностью выздоравливает. Чаще всего злокачественные новообразования обнаруживают в легких, желудке, молочных железах, в толстой и прямой кишке, заявил онколог. Еще одним распространенным в России видом рака он назвал рак кожи.

В целом заболеваемость онкологическими новообразованиями будет возрастать, что естественно, потому что рак — это болезнь возраста. Чем дольше люди будут жить, тем они будут чаще доживать до своего рака

Алексей Трякинзамдиректора по научной работе НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина

По словам Трякина, к 75 годам онкологические заболевания обнаруживаются у 23-25 процентов людей. То есть примерно каждый четвертый человек этого возраста заболевает раком.

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