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18:42, 4 февраля 2024Забота о себе

Россиянам назвали передающиеся по наследству виды рака

Онколог Шубина заявила, что рак молочной железы может передаваться по наследству

Фото: Andrei_R / Shutterstock / Fotodom

Онколог-хирург Юлия Шубина перечислила россиянам виды рака, которые могут передаваться по наследству. В разговоре с «ФедералПресс» она назвала одним из таких видов рака онкологическое заболевание груди.

По словам Шубиной, женщинам могут передаваться по наследству рак молочной железы и рак яичников. «Если в семье мама или бабушка болели, можно сдать анализ на генетический риск рака молочной железы и яичников. Отмечу, что на риск развития рака молочной железы можно сдать кровь», — рассказала врач.

Также детям от родителей могут передаваться некоторые виды рака толстого кишечника и щитовидной железы, заявила она. Онколог предупредила, что онкологическое заболевание кишечника часто выявляют на поздних стадиях.

В числе признаков, которые могут указывать на рак, Шубина назвала кровь в кале и в моче, трудности с глотанием пищи, а также кровь в мокроте при кашле. Тем, кто обнаружил у себя эти симптомы, нужно срочно обратиться к врачу, подчеркнула она.

Ранее онколог Руслан Басанов высказался о связи между смартфоном и раком. Он счел заблуждением мнение, что мобильные телефоны могут вызывать эту болезнь.

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      Олег Давыдов
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