Миф о взаимосвязи смартфонов и рака оценили

Онколог Басанов назвал мифом утверждение, что гаджеты могут спровоцировать рак

Заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина» Руслан Басанов назвал мифом утверждение о взаимосвязи смартфонов и развития рака. В то же время в комментарии для «Ленты.ру» онколог отметил, что частое и длительное использование гаджетов все-таки может ухудшить состояние здоровья.

«Заблуждение, что телефоны провоцируют развитие рака, давно опровергли. Как только стали говорить об этом, ученые сразу доказали обратное, — оценил популярный миф специалист. — Подобные домыслы возникают в головах дилетантов, не имеющих достаточного понимания законов физики и процессов патофизиологии».

При этом собеседник «Ленты.ру» не стал отрицать, что постоянное использование гаджетов способно ухудшить здоровье. «Косвенно телефоны, планшеты, компьютеры становятся причиной проблем со здоровьем. Люди, "зависающие" в гаджетах или работающие в офисе, зачастую ведут малоподвижный образ жизни. А это, в свою очередь, может спровоцировать развитие различных заболеваний — от ожирения до психологических проблем», — заключил Басанов.

Ранее врачи развеяли популярный миф о бытовой технике. Они опровергли утверждение, что микроволновая печь провоцирует развитие опухолей.

