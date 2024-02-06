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14:29, 6 февраля 2024Силовые структуры

Несколько десятков полицейских ушли в отставку в российском городе

В Екатеринбурге около полусотни полицейских ушли в отставку

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Екатеринбурге за две недели около полусотни полицейских ушли в отставку. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источники.

По их данным, это рекордное количество рапортов на увольнение в уральской полиции. Однако экс-правоохранители без проблем находят работу вне силовых структур.

В УМВД по Екатеринбургу прокомментировали данную новость. Там заявляют, что большинство уволившихся сотрудников просто вышли на пенсию по выслуге лет, а остальная часть перевелась на другие должности в МВД.

Ранее стало известно, что в одном из нижегородских детских садов сразу 12 воспитателей подали заявления об увольнении. По словам родителей воспитанников, к увольнением привел конфликт сотрудников с заведующей детского сада. Они пояснили, что еще несколько человек уволились сразу после того, как в учреждении сменилось руководство.

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      Екатерина Кашурникова
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