В российском детсаду сразу 12 воспитателей подали заявления об увольнении

В нижегородском детском саду 12 воспитателей подали заявления об увольнении

В одном из нижегородских детских садов сразу 12 воспитателей подали заявления об увольнении. О массовом увольнении работников дошкольного учреждения сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на родителей детей.

По словам родителей воспитанников, к увольнением привел конфликт сотрудников с заведующей детского сада. Они пояснили, что еще несколько человек уволились сразу после того, как в учреждении сменилось руководство. При этом некоторые группы якобы вовсе остались без воспитателей.

После жалобы родителей в департамент образования региона в детский сад пришли проверяющие. После проверки заведующей дали три месяца на урегулирование конфликта, однако ни один воспитатель до сих пор не отозвал поданного заявления, отмечает издание.

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