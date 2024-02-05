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17:34, 5 февраля 2024Россия

В российском детсаду сразу 12 воспитателей подали заявления об увольнении

В нижегородском детском саду 12 воспитателей подали заявления об увольнении

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В одном из нижегородских детских садов сразу 12 воспитателей подали заявления об увольнении. О массовом увольнении работников дошкольного учреждения сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на родителей детей.

По словам родителей воспитанников, к увольнением привел конфликт сотрудников с заведующей детского сада. Они пояснили, что еще несколько человек уволились сразу после того, как в учреждении сменилось руководство. При этом некоторые группы якобы вовсе остались без воспитателей.

После жалобы родителей в департамент образования региона в детский сад пришли проверяющие. После проверки заведующей дали три месяца на урегулирование конфликта, однако ни один воспитатель до сих пор не отозвал поданного заявления, отмечает издание.

Ранее в 20 российских регионах заявили о нехватке школьных учителей по основным предметам: русскому языку, математике, литературе, физике и иностранным языкам. В Минпросвещения заявили, что педагогические вузы стабильно выпускают большое количество специалистов, которые после получения диплома идут работать в школы.

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      Алан Босиков
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