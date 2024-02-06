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14:18, 6 февраля 2024Культура

Панин рассказал о пробах в голливудский фильм с Сильвестром Сталлоне

Панин рассказал, что его позвали на пробы в голливудский фильм со Сталлоне

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Актер Алексей Панин (включен Минюстом России в реестр иноагентов) рассказал о своей жизни в США. Шоу «ПопКон» с артистом доступно на YouTube.

«Я живу в Лос-Анджелесе, в Вест-Голливуде. Меня в Америке неплохо кормят. Я сейчас активно сотрудничаю с одним клубом и провожу там некоторые мероприятия, помогаю организовывать тусовки», — поведал Панин.

Он также рассказал, что стремится развивать свою карьеру в США — недавно его пригласили на пробы в голливудский фильм, участие в котором принимает актер Сильвестр Сталлоне, однако Панин пропустил мероприятие, так как вместе с семьей и друзьями уехал в Питтсбург.

Актер заявил, что благодаря своим творческим наградам и достижениям он подходит под местные критерии: «Я был членом жюри, был на фестивале "Окно в Европу", у меня есть государственные награды. То есть полностью попадаю под их критерии, поэтому Америка решила, что без меня дальше никак».

Ранее Панин похвастался американским паспортом на фоне украинского флага.

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      Анастасия Астахова
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