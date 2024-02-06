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12:31, 6 февраля 2024Мир

Перебежчики из Северной Кореи заявили о нехватке еды в стране

Reuters: граждане Северной Кореи не получали пайки, необходимые для выживания

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Многие граждане Северной Кореи никогда не получали государственные пайки и вынужденно полагались на частную торговлю, чтобы выжить. О нехватке еды в стране заявило большинство северокорейцев, переселившихся в Южную Корею за последние несколько лет, сообщает Reuters.

Министерство объединения Республики Корея опубликовало отчет об экономической и социальной ситуации в Северной Корее, основанный на интервью с более чем 6300 перебежчиками в период с 2013 по 2022 год.

Согласно исследованию, более 72 процентов перебежчиков, прибывших в Южную Корею в период с 2016 по 2020 год, никогда не получали правительственные продовольственные пайки по сравнению с 62 процентами тех, кто приехал до 2000 года.

Более того, около половины прибывших в 2016–2020 годах заявили, что не получали ни зарплаты, ни еды на работе, в то время как до 2000 года данный показатель был равен примерно трети. Почти 94 процента всех респондентов заявили, что могли зарабатывать деньги на рынках.

«Мы можем подтвердить, что жилищная, медицинская и образовательная среда жителей Северной Кореи все еще недостаточно развита, а рыночная деятельность продолжается во многих аспектах их средств к существованию, необходимых для выживания», — констатировал министр объединения Ким Юн Хо.

Тем не менее удалось установить, что в Северной Корее значительно выросло влияние внешней культуры. 83 процента перебежчиков, прибывших после 2016 года, сообщили, что смотрели иностранный видеоконтент, а именно китайские или южнокорейские дорамы, по сравнению с примерно 8 процентами до 2000 года.

Ранее в Объединенном комитете начальников штабов (JCS) Южной Кореи заявили, что Северная Корея запустила несколько крылатых ракет с западного побережья. Сеул пообещал укреплять мониторинг и бдительность, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций со стороны соседа.

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      Дарья Балацкая
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