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09:59, 6 февраля 2024Россия

Под Москвой охранник с тремя судимостями попытался поцеловать семиклассниц

MK: в Балашихе охранник с тремя судимостями попытался поцеловать семиклассниц

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В подмосковной Балашихе охранник с тремя судимостями в гимназии № 11 попытался поцеловать семиклассниц. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

По сведениям издания, в минувшие выходные в учебное заведение пришли гимназистка с другом. Девочка попросила сотрудника частного охранного предприятия (ЧОПа) разрешить им зарядить вейп. Мужчина согласился, но при одном условии: друг уйдет, а семиклассница позовет подругу, которая ждала ее за территорией.

Приятельница не стала отказывать и зашла в здание. По словам ученицы, охранник беседовал с ними, а затем внезапно обнял ее подругу, прижал к себе и поцеловал в лоб.

Позже мужчина на выходе пытался преградить ей путь рукой, но потом все же дал девушке уйти.

Школьницы, с их слов, жутко испугались, но вернулись за вейпом. На этот раз повышенное внимание охранник уделил другой семикласснице: он положил ей руку на плечо. Несовершеннолетняя отпрянула от него и забрала электронные сигареты. О случившемся в гимназии она рассказала родителям.

Как выяснил «MK», охранник из Балашихи с 2016 года трижды привлекался по административным статьям за мелкое хулиганство. Действиями россиянина заинтересовались сотрудники полиции и организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга мужчина напал на восьмилетнюю школьницу и удерживал ее в подъезде жилого дома неподалеку от станции метро «Маяковская».

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      Анна Щербакова
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