Под Петербургом детсадовца забыли на улице во время прогулки группы по городу

В Мурине Ленобласти детсадовца забыли на улице во время прогулки по городу

В городе Мурино Ленинградской области во время прогулки группы детского сада «Кораблик» по городу на улице забыли одного из дошкольников. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как стало известно, ребенка без взрослых заметила из окна местная жительница, которая сразу позвонила участковому. По ее словам, группа малышей из «Кораблика» ежедневно гуляет у нее во дворе.

В результате мальчику пришлось самостоятельно добираться до детского сада. На попавших в сеть кадрах видно, как ребенок бредет по заснеженной улице, останавливается у двери дошкольного учреждения и ждет пока его не запустят внутрь.

Как заявила изданию директор детсада, она уже в курсе ситуации. По ее словам, педагогам сделали выговор. Кроме того, уволена помощница воспитателя.

В сентябре в Орле трехлетний мальчик сбежал из детского сада и выбежал на шоссе, где его сбил проезжавший мимо большегруз. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.