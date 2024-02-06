Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 6 февраля 2024Россия

Под Петербургом детсадовца забыли на улице во время прогулки группы по городу

В Мурине Ленобласти детсадовца забыли на улице во время прогулки по городу

В городе Мурино Ленинградской области во время прогулки группы детского сада «Кораблик» по городу на улице забыли одного из дошкольников. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как стало известно, ребенка без взрослых заметила из окна местная жительница, которая сразу позвонила участковому. По ее словам, группа малышей из «Кораблика» ежедневно гуляет у нее во дворе.

В результате мальчику пришлось самостоятельно добираться до детского сада. На попавших в сеть кадрах видно, как ребенок бредет по заснеженной улице, останавливается у двери дошкольного учреждения и ждет пока его не запустят внутрь.

Как заявила изданию директор детсада, она уже в курсе ситуации. По ее словам, педагогам сделали выговор. Кроме того, уволена помощница воспитателя.

В сентябре в Орле трехлетний мальчик сбежал из детского сада и выбежал на шоссе, где его сбил проезжавший мимо большегруз. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В России нашли огромную свалку куриных яиц. Почему их решили выбросить?

      Лишившимся доступа к домам из-за обстрелов белгородцам помогут дополнительно

      В Литве предложили закрыть КПП на границе с Белоруссией для укрепления санкций

      Россиянин раскрыл траты на зимовку в Таиланде

      Шесть человек пострадали при ДТП на российской трассе

      Распространение iOS 17 замедлилось

      Иностранцы массово устремились в Россию благодаря одному нововведению

      Американское издание заявило о встрече Карлсона с Путиным

      Неизвестный украл картину и семь роутеров из главного здания МГУ

      Многодетного россиянина заподозрили в сексуальном насилии над тремя дочерьми

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше