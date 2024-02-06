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15:56, 6 февраля 2024Силовые структуры

Полковнику МЧС Москвы вынесли приговор по делу о взятке

Полковнику ГУ МЧС Москвы Самарину вынесли приговор по делу о взятке

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Бывшему заместителю начальника оперативного управления ГУ МЧС по Москве полковнику Виктору Самарину вынесли приговор по делу о взятке. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Как установил суд, сумма взятки, полученной полковником, составила 1,88 миллиона рублей. Приговором суда ему запретили занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью в течение четырех лет. Также полковника МЧС обязали выплатить штраф в 4,5 миллиона рублей.

О задержании Виктора Самарина и первого заместителя начальника главного управления МЧС по Москве полковника Андрея Мищенко сообщалось 19 ноября 2021 года.

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      Владимир Седов
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