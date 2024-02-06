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11:04, 6 февраля 2024Путешествия

Посол оценила возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Бали

Посол Воробьева: рейсы между Москвой и Бали могут запустить в ближайшее время

Фото: Erik de Castro / Reuters

Прямое авиасообщение между Москвой и Бали может быть возобновлено в ближайшее время. Возможность запуска прямых рейсов в беседе в интервью РИА Новости оценила посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что на популярный курортный остров приезжает большое количество россиян. По ее словам, это одно из самых любимых мест отдыха у туристов из России.

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«И мы уже приближаемся к тем цифрам, которые были до COVID-19, — добавила глава дипмиссии. — Надеемся, что в ближайшем будущем будут возобновлены прямые рейсы между Москвой и Денпасаром».

Воробьева подчеркнула, что сейчас между странами по этому вопросу идут переговоры.

Ранее в феврале Людмила Воробьева сообщила, что жалобы на российских туристов, пребывающих на Бали, часто обусловлены политической конъюнктурой. При этом посол отметила, что большая часть находящихся на популярном курортном острове россиян — законопослушные граждане, которые не нарушают местные традиции и обычаи.

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