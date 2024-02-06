Посол оценила возможность запуска прямых авиарейсов между Москвой и Бали
Прямое авиасообщение между Москвой и Бали может быть возобновлено в ближайшее время. Возможность запуска прямых рейсов в беседе в интервью РИА Новости оценила посол России в Индонезии Людмила Воробьева.
Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что на популярный курортный остров приезжает большое количество россиян. По ее словам, это одно из самых любимых мест отдыха у туристов из России.
«И мы уже приближаемся к тем цифрам, которые были до COVID-19, — добавила глава дипмиссии. — Надеемся, что в ближайшем будущем будут возобновлены прямые рейсы между Москвой и Денпасаром».
Воробьева подчеркнула, что сейчас между странами по этому вопросу идут переговоры.
Ранее в феврале Людмила Воробьева сообщила, что жалобы на российских туристов, пребывающих на Бали, часто обусловлены политической конъюнктурой. При этом посол отметила, что большая часть находящихся на популярном курортном острове россиян — законопослушные граждане, которые не нарушают местные традиции и обычаи.