Посол объяснила причины жалоб на российских туристов на Бали

Посол Воробьева: жалобы на россиян на Бали обусловлены политической конъюнктурой

Жалобы на российских туристов, пребывающих на Бали, часто обусловлены политической конъюнктурой. Об этой причине агентству РИА Новости сообщила посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

По ее словам, большая часть находящихся на популярном курортном острове россиян — законопослушные граждане, которые не нарушают местные традиции и обычаи.

Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что посольство России со своей стороны «активно разъясняет» соотечественникам, как можно и как нельзя вести себя на Бали. Воробьева объяснила, что иногда отдыхающие «просто этого не знают».

Ранее россиянка побывала на Бали и описала его фразой «в раю есть свои условия». Она отметила, что удобство и комфорт на острове оставляют желать лучшего, а при «достаточно плохом сервисе придется достаточно много платить».

