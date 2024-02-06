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09:35, 6 февраля 2024Путешествия

Посол объяснила причины жалоб на российских туристов на Бали

Посол Воробьева: жалобы на россиян на Бали обусловлены политической конъюнктурой

Фото: Willy Kurniawan / Reuters

Жалобы на российских туристов, пребывающих на Бали, часто обусловлены политической конъюнктурой. Об этой причине агентству РИА Новости сообщила посол России в Индонезии Людмила Воробьева.

По ее словам, большая часть находящихся на популярном курортном острове россиян — законопослушные граждане, которые не нарушают местные традиции и обычаи.

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Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что посольство России со своей стороны «активно разъясняет» соотечественникам, как можно и как нельзя вести себя на Бали. Воробьева объяснила, что иногда отдыхающие «просто этого не знают».

Ранее россиянка побывала на Бали и описала его фразой «в раю есть свои условия». Она отметила, что удобство и комфорт на острове оставляют желать лучшего, а при «достаточно плохом сервисе придется достаточно много платить».

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