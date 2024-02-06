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17:55, 6 февраля 2024Россия

Решившего пойти на СВО россиянина вынудили стоять в очереди с туберкулезниками

В Волгограде добровольца СВО вынудили отстоять в очереди с больными туберкулезом
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

В Волгограде решившего отправиться на специальную военную операцию (СВО) мужчину вынудили полтора часа отстоять в очереди с больными туберкулезом. Об этом горожанин рассказал журналистам сетевого издания V1.ru.

Россиянин проходит медицинскую комиссию перед отправкой в зону боевых действий. Для получения очередного документа его направили в тубдиспансер.

По словам волгоградца, в очереди за «маленькой справкой» он простоял более полутора часов, перед ним было не меньше 15 человек. Когда мужчина дождался своей очереди, в регистратуре ему отказались выдавать справку. «Я добровольно собираюсь в зону СВО. Ну что это за отношение?» — возмутился горожанин.

В региональном комитете здравоохранения журналистам пояснили, что очередь образовалась из-за сбоя. «На данный момент все технические проблемы устранены», — добавили там.

Ранее в Госдуме рассказали об участнике спецоперации, которого уволили без документов и отказались лечить в военном госпитале. Депутат Максим Иванов направил запрос в военно-медицинское управление Минобороны России для выяснения ситуации, в которой оказался боец.

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      Алан Босиков
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