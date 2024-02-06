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14:19, 6 февраля 2024Путешествия

Россия оказалась одной из самых спокойных для полетов на самолете стран

Turbli: РФ оказалась в конце рейтинга стран с частой турбулентностью самолетов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Россия оказалась в самом конце рейтинга стран, в воздушном пространстве которых самолеты чаще всего сталкивались с турбулентностью в январе 2024 года. Такие данные приводятся на сайте Turbli.

Так, РФ заняла 170 строчку с показателем скорости рассеивания турбулентных вихрей (edr) в 7,6, тем самым став одним из самых спокойных для полетов на самолете государств мира. Чуть выше расположились Гренландия и Канада (у обеих edr по 8).

Возглавляет список турбулентности Бутан (17,4), затем следуют Гвинея-Бисау (16,8), Сенегал (16, 7), Кабо-Верде (16,7) и Непал (16,6). В этих странах воздушные суда попадали в воздушные ямы чаще всего.

Ранее самолет Maleth Aero попал в сильную турбулентность, в результате чего пострадали 11 пассажиров. Участница рейса описала произошедшее в полете фразой «настоящий хаос».

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      Зарина Дзагоева
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