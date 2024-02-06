Россиян предупредили о нетипичных симптомах смертельно опасной болезни

Невролог Голубинская: симптомом инсульта могут быть эпилептические приступы

Признаками инсульта могут быть не только сильная головная боль, потеря сознания, нарушение памяти, расстройство речи, асимметрия лица и паралич руки, рассказала невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская. О нетипичных симптомах смертельно опасной болезни она предупредила россиян в беседе с радио Sputnik.

По словам Голубинской, при инсульте в правой или левой средней мозговой артерии симптомы будут типичными, а локализация в других долях мозга может выдавать необычные симптомы. Она объяснила, что при локализации нарушения кровообращения в затылочной доле, оно не будет сопровождаться типичным парезом или параличом конечностей, зато у человека может «выпадать» зрение. «Симптомы зависят и от объема кровоизлияния — если немного крови вылилось или мелкие сосуды затромбировались, человек может на ногах перенести инсульт: легкая головная боль, утомляемость, слабость в руке», — отметила невролог, подчеркнув, что рука будет «висеть» плетью при большом поражении мозга.

Кроме того, добавила Голубинская, симптомом инсульта могут быть большие и малые эпилептические приступы. «Бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе. Человек может начать видеть образы — как мультики», — рассказала она о признаках приступа в височной доле. «Иногда могут пойти какие-то странные запахи, человек может совершать какие-то стереотипные движения. Это будет фокальный эпилептический приступ, но так начнется инсульт», — объяснила невролог.

Слабость в руке, уточнила врач, человек может принять за переутомление, однако симптомы могут повториться и усилиться. Именно поэтому важно не игнорировать любую неврологическую симптоматику, особенно характерную для инсульта, так как она требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, заключила специалистка.

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