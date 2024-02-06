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21:03, 5 февраля 2024Забота о себе

Россиян предупредили о нетипичных симптомах смертельно опасной болезни

Невролог Голубинская: симптомом инсульта могут быть эпилептические приступы

Фото: Malachi Cowie / Unsplash

Признаками инсульта могут быть не только сильная головная боль, потеря сознания, нарушение памяти, расстройство речи, асимметрия лица и паралич руки, рассказала невролог, эпилептолог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская. О нетипичных симптомах смертельно опасной болезни она предупредила россиян в беседе с радио Sputnik.

По словам Голубинской, при инсульте в правой или левой средней мозговой артерии симптомы будут типичными, а локализация в других долях мозга может выдавать необычные симптомы. Она объяснила, что при локализации нарушения кровообращения в затылочной доле, оно не будет сопровождаться типичным парезом или параличом конечностей, зато у человека может «выпадать» зрение. «Симптомы зависят и от объема кровоизлияния — если немного крови вылилось или мелкие сосуды затромбировались, человек может на ногах перенести инсульт: легкая головная боль, утомляемость, слабость в руке», — отметила невролог, подчеркнув, что рука будет «висеть» плетью при большом поражении мозга.

Кроме того, добавила Голубинская, симптомом инсульта могут быть большие и малые эпилептические приступы. «Бывает и так, что человек просто сидит и смотрит в одну точку, как в трансе. Человек может начать видеть образы — как мультики», — рассказала она о признаках приступа в височной доле. «Иногда могут пойти какие-то странные запахи, человек может совершать какие-то стереотипные движения. Это будет фокальный эпилептический приступ, но так начнется инсульт», — объяснила невролог.

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Слабость в руке, уточнила врач, человек может принять за переутомление, однако симптомы могут повториться и усилиться. Именно поэтому важно не игнорировать любую неврологическую симптоматику, особенно характерную для инсульта, так как она требует незамедлительного обращения за медицинской помощью, заключила специалистка.

Ранее невролог Антон Тихоновский назвал способы избавиться от головной боли без таблеток. По его словам, ученые доказали, что регулярный массаж, в том числе в комплексе с мануальной терапией, может уменьшить головную боль и увеличить подвижность в шейном отделе позвоночника.

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      Александра Лисица
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