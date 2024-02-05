Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:34, 5 февраля 2024Забота о себе

Россиянам назвали способы избавиться от головной боли без таблеток

Невролог Тихоновский назвал массаж эффективным методом борьбы с головной болью

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Массаж и ударно-волновая терапия (УВТ) способны снизить частоту возникновения головной боли напряжения и мигрени, рассказал невролог филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Антон Тихоновский. Эти и другие эффективные способы избавиться от головной боли без таблеток он назвал россиянам в комментарии для «Ленты.ру».

По словам невролога, ученые доказали, что регулярный массаж, в том числе в комплексе с мануальной терапией, может уменьшить головную боль и увеличить подвижность в шейном отделе позвоночника.

Массажа снижает частоту и продолжительность головной боли напряжения, хотя и не влияет на ее интенсивность

Антон Тихоновскийневролог

От головной боли напряжения, которая плохо поддается лечению традиционными способами, также помогает ударно-волновая терапия, констатировал Тихоновский. Кроме того, от головной боли можно избавиться с помощью электрической нейромодуляции — стимуляции надглазничного, затылочного и блуждающего нервов. Портативные приборы для этой процедуры можно приобрести даже для домашнего использования, утончил врач.

Материалы по теме:
Как накачать широкую спину? Можно ли заниматься в домашних условиях и какие упражнения выполнять в тренажерном зале
Как накачать широкую спину?Можно ли заниматься в домашних условиях и какие упражнения выполнять в тренажерном зале
11 марта 2023
Упражнения для исправления осанки: как перестать сутулиться и сохранить ровную спину
Упражнения для исправления осанки:как перестать сутулиться и сохранить ровную спину
5 мая 2023

Еще одним способом избавиться от головной боли без таблеток Тихоновский назвал иглорефлексотерапию. «Использование иглорефлексотерапии на протяжении восьми недель у пациентов с головной болью напряжения снижало у них количество дней головной боли на протяжении восьми месяцев наблюдений после окончания курса лечения», — подытожил невролог.

Ранее невролог Игорь Мацокин предостерег россиян от некоторых действий при головной боли. Среди прочего он призвал не употреблять шоколад и цитрусовые.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Грузии перехватили 14 килограммов взрывчатки из Одессы. Груз направлялся в Россию

      Арестованная на пять суток за радужные сережки россиянка подаст апелляцию

      Стали известны подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС

      Гастроэнтеролог развеял популярный миф о кофе

      Егор Крид удивил фанатов неожиданной сменой имиджа

      На Украине заявили о поставках F-16 с ракетами дальностью до 500 километров

      В одном из городов России отказались отменять концерт Кристины Орбакайте

      Приехавшая в Россию из Словении девушка удивилась ценам на продукты

      Российский депутат предрек плохой конец ветерану СВО из-за поста о мигрантах

      Перспективы роста производства машин в России оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше