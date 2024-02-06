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12:56, 6 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали способ вернуть ключи от арендованной квартиры

Россиянам рекомендовали не отдавать ключи от арендованной квартиры третьим лицам

Фото: Unsplash

Россиянам, у которых закончился срок аренды квартиры, не рекомендуется отдавать ключи третьим лицам. Способ вернуть ключи от арендованной квартиры «Российской газете» назвала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН», вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина.

Если после окончания срока аренды владелец квартиры не выходит на связь, лучше вообще не предпринимать никаких действий и не переживать по поводу ключей. Не нужно искать собственника, а также отдавать ключи третьему лицу по его требованию. При этом лучше оставить доказательства, что арендатор пытался связаться с собственником. Для этого нужно сохранить переписку, звонки, а также по возможности написать по почте, что арендатор съезжает с квартиры.

Перед заключением договора найма квартиры рекомендуется удостовериться, что собственником действительно является то лицо, с которым заключается договор. Для этого достаточно заказать выписку из ЕГРН и сверить данные выписки с документами, которые предоставляет собственник или его представитель, добавила эксперт.

Ранее руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков предсказал повышение арендных ставок в Москве к концу 2024 года. По его словам, они вырастут на 10-15 процентов в самых востребованных сегментах.

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      Мария Черкасова
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