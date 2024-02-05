Предсказано будущее цен на аренду жилья в Москве

Эксперт Жуков: к концу 2024 года аренда в Москве может подорожать на 10-15 %

К концу 2024 года аренда жилья в Москве может подорожать. Будущее цен на съемное жилье в столице предсказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, в текущем году высокие ипотечные ставки на вторичном рынке продолжат способствовать увеличению спроса на аренду, что сохранит дисбаланс на рынке съемного жилья в Москве. В связи с этим можно ожидать рост средней арендной ставки на 10-15 процентов в самых востребованных сегментах. Ситуация не изменится, пока сумма ипотечного платежа вновь не приблизится к цене съемной квартиры.

Согласно данным сервиса, в январе 2024 года средняя цена аренды квартиры в столице оказалась на 36 процентов выше, чем годом ранее, составив 99 тысяч рублей в месяц. Съемное жилье подорожало из-за сокращения предложения квартир под долгосрочную аренду в самых доступных сегментах после повышения ключевой ставки Банка России и возвращения многих релокантов.

Сильнее всего подорожали квартиры с четырьмя и более комнатами — на 30 процентов, до 350 тысяч рублей. Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры увеличилась на 29 процентов, до 140 тысяч, двухкомнатной — на 23 процента, до 50 тысяч, однокомнатной — на 26 процентов, до 63 процентов, студий — на 22 процента, до 55 тысяч.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» оценили окупаемость квартир в разных районах Москвы. По их подсчетом, выгоднее всего покупать жилье в районах Чертаново и Сокол.