Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:01, 6 февраля 2024Среда обитания

Предсказано будущее цен на аренду жилья в Москве

Эксперт Жуков: к концу 2024 года аренда в Москве может подорожать на 10-15 %
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К концу 2024 года аренда жилья в Москве может подорожать. Будущее цен на съемное жилье в столице предсказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам эксперта, в текущем году высокие ипотечные ставки на вторичном рынке продолжат способствовать увеличению спроса на аренду, что сохранит дисбаланс на рынке съемного жилья в Москве. В связи с этим можно ожидать рост средней арендной ставки на 10-15 процентов в самых востребованных сегментах. Ситуация не изменится, пока сумма ипотечного платежа вновь не приблизится к цене съемной квартиры.

Согласно данным сервиса, в январе 2024 года средняя цена аренды квартиры в столице оказалась на 36 процентов выше, чем годом ранее, составив 99 тысяч рублей в месяц. Съемное жилье подорожало из-за сокращения предложения квартир под долгосрочную аренду в самых доступных сегментах после повышения ключевой ставки Банка России и возвращения многих релокантов.

Материалы по теме:
«Заработать не удастся» Россияне начали массово покупать дома в Испании. Чем эта страна так их привлекает?
«Заработать не удастся»Россияне начали массово покупать дома в Испании. Чем эта страна так их привлекает?
21 декабря 2023
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего. Во что саудовские принцы превратят пустыню?
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего.Во что саудовские принцы превратят пустыню?
25 января 2024

Сильнее всего подорожали квартиры с четырьмя и более комнатами — на 30 процентов, до 350 тысяч рублей. Средняя цена аренды трехкомнатной квартиры увеличилась на 29 процентов, до 140 тысяч, двухкомнатной — на 23 процента, до 50 тысяч, однокомнатной — на 26 процентов, до 63 процентов, студий — на 22 процента, до 55 тысяч.

Ранее эксперты «Авито Недвижимости» оценили окупаемость квартир в разных районах Москвы. По их подсчетом, выгоднее всего покупать жилье в районах Чертаново и Сокол.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ДНР заявили об уходе ВСУ из крупного укрепрайона под Донецком

      ФСБ ликвидировала нарколабораторию с украинским участием в российском городе

      США выразили готовность выпускать до 80 тысяч снарядов в месяц ради помощи Киеву

      Агата Муцениеце снялась без бюстгальтера

      Объяснены неврологические последствия вирусных инфекций

      Пожар охватил один из крупнейших торговых центров Москвы

      В Эстонии признали превосходство России в производстве боеприпасов

      Появились подробности о взрыве газа в Севастополе

      Глава МАГАТЭ заявил о визите в Россию

      Стало известно о планах Зеленского отправить в отставку заместителей Залужного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше