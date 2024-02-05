Подсчитана окупаемость квартир в разных районах Москвы

«Авито Недвижимость»: быстрее всего в столице квартиры окупятся в Чертанове

Купленная квартира быстрее всего начнет приносить доход в московских районах Чертаново и Сокол. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на подсчет «Авито Недвижимости».

В Соколе рекомендуется рассматривать к покупке квартиру на рынке вторичной недвижимости. Согласно расчетам, она окупится примерно за 18 лет. В районе Чертаново эксперты предлагают рассмотреть новое жилье. Ожидается, что оно принесет доход через 20 лет.

Для сравнения, в престижных в столице Хамовниках срок окупаемости квартир в новостройках составляет 79 лет, на вторичном рынке — 51 год.

В 2023 году общий интерес к приобретению жилья в Москве снизился на 12-13 процентов по сравнению с предыдущим годом, при этом в некоторых районах столицы спрос вырос.

Лидерами по спросу за прошедший год оказались Сокол, Даниловский, Марьина Роща, Хамовники и Арбат (рост спроса на 33-59 процентов). В районе Сокол это частично связано со снижением стоимости недвижимости. За год цена квадратного метра там упала на 11 процентов, до 304 тысяч рублей.

Интерес на «первичку» вырос в районах Дорогомилово, Аэропорт, Чертаново Центральное, Академический и Хамовники. На фоне запуска новых жилых комплексов интерес к недвижимости вырос в 3-4,5 раза.

Ставки аренды в большинстве популярных районов остались прежними или выросли незначительно. Дороже снимать квартиру традиционно в Хамовниках и на Арбате — 250 тысяч рублей в месяц. Дешевле всего ставки в Чертаново Центральном — 45 тысяч рублей.

«На фоне снижения интереса к покупке активизировался спрос на аренду жилья. Люди все чаще откладывают приобретение квартиры, в том числе ожидая снижения ставок по ипотеке», — прокомментировал данные Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости».

Ранее стало известно, что самая дешевая квартира в столице обойдется в 1,4 миллиона рублей. Это студия с трехметровыми потолками, площадью 11 квадратных метров и без окон. Она расположена в десяти минутах ходьбы от метро «Университет».