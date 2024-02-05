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09:52, 5 февраля 2024Среда обитания

Описана самая дешевая квартира в Москве

MSK1: в самой дешевой квартире в столице нет окон

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Самая дешевая квартира в Москве обойдется в 1,4 миллиона рублей. Ее внешний вид описал портал MSK1.

Студия расположена в десяти минутах ходьбы от метро «Университет». Она находится на первом этаже кирпичного восьмиэтажного дома. В помещении трехметровые потолки. Минусом столичной квартиры оказалось отсутствие окон, а также площадь 11 квадратных метров.

На опубликованной фотографии видно, что напротив кровати в помещении расположена плита, раковина и стиральная машина. Также в квартире есть холодильник и стол с двумя стульями.

Ранее была раскрыта стоимость самого дешевого жилья в Москве с видом на Кремль. Самое дорогое можно приобрести за 3,2 миллиарда рублей. Это жилье площадью 960 квадратных метров в Пресненском районе. Ближайший же к Кремлю объект можно приобрести за 219 миллионов рублей.

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      Мария Черкасова
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