Описана самая дешевая квартира в Москве

MSK1: в самой дешевой квартире в столице нет окон

Самая дешевая квартира в Москве обойдется в 1,4 миллиона рублей. Ее внешний вид описал портал MSK1.

Студия расположена в десяти минутах ходьбы от метро «Университет». Она находится на первом этаже кирпичного восьмиэтажного дома. В помещении трехметровые потолки. Минусом столичной квартиры оказалось отсутствие окон, а также площадь 11 квадратных метров.

На опубликованной фотографии видно, что напротив кровати в помещении расположена плита, раковина и стиральная машина. Также в квартире есть холодильник и стол с двумя стульями.

Ранее была раскрыта стоимость самого дешевого жилья в Москве с видом на Кремль. Самое дорогое можно приобрести за 3,2 миллиарда рублей. Это жилье площадью 960 квадратных метров в Пресненском районе. Ближайший же к Кремлю объект можно приобрести за 219 миллионов рублей.