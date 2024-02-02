Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль составила 28 миллионов рублей

Стоимость самого дешевого жилья с прямым видом на Кремль составила 28 миллионов рублей. Информацию об этом «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании Skolkovo Realty.

Всего в январе 2024 года на вторичном рынке для покупки были доступны 28 объектов недвижимости с видом на Московский Кремль. Самый дешевый из них расположен в Южном административном округе (ЮАО) столицы. Двухкомнатная квартира находится на 28 этаже 46-этажного здания, ее площадь — 56 квадратных метров.

Самый дорогой лот с видом на Кремль продается за 3,2 миллиарда рублей. Он расположен в Пресненском районе в центре Москвы. За указанную сумму новому собственнику достанется квартира площадью 960 «квадратов». Что касается ближайшего к Кремлю объекта, доступного для покупки, то он находится на Софийской набережной, в 269 метрах по прямой. Речь идет о «трешке» площадью 142 квадратных метра. Ее цена — 219 миллионов рублей.

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