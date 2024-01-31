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20:13, 31 января 2024Среда обитания

Названа стоимость самой дешевой квартиры в Сочи

Самая дешевая новостройка в Сочи стоит 6,8 млн рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Самая дешевая квартира в новостройке Сочи стоит 6,8 миллиона рублей. Цену наиболее доступного объекта на первичном рынке города-курорта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости «Городской риелторский центр».

Указанный бюджет позволит приобрести студию площадью 17 квадратных метров. Квартира располагается в жилом комплексе в Хостинском районе. Отмечается, что всего на первичном рынке Сочи сейчас экспонируется около шести тысяч квартир и апартаментов.

По итогам 2023 года эксперты зафиксировали сокращение спроса на жилье в Сочи — показатель снизился на 23,2 процента относительно 2022 года. В декабре покупательский интерес упал на 23,8 процента по сравнению с ноябрем, что стало рекордным снижением в рамках помесячной динамики с октября 2022 года.

В декабре специалисты рынка недвижимости раскрыли стоимость самого дорогого жилья в Сочи. Таким объектом оказалась четырехкомнатная квартира площадью 550 квадратных метров за 1,8 миллиарда рублей.

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      Александра Качан
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