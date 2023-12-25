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15:24, 25 декабря 2023Среда обитания

Раскрыта цена самой дорогой квартиры в Сочи

Самая дорогая квартира в Сочи стоит 1,8 млрд руб.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Покупка самой дорогой квартиры в Сочи обойдется в 1,8 миллиарда рублей. Стоимость наименее доступной недвижимости в популярном городе-курорте «Ленте.ру» назвали эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость».

За эти деньги можно приобрести четырехкомнатное жилье площадью 550 квадратных метров в Хостинском районе. Речь идет о трехуровневом пентхаусе с собственным бассейном, террасой и эксклюзивным ремонтом. Особенности интерьера включают в себя высокие потолки.

Второе место в рейтинге самых дорогих квартир занял пятикомнатный объект в 800 «квадратов» за 902 миллиона рублей, а третье — пятикомнатная квартира площаью в 801,7 «квадарата» за 876,7 миллиона рублей. Четвертое место и пятое досталось многокомнатному пентхаусу в 640 квадратных метров и трехкомнатным апартаментам площадью 208 «квадратов» — оба объекта стоят по 700 миллионов рублей.

Ранее эксперты агентства раскрыли стоимость самой дешевой новостройки в Сочи, которая будет сдана в 2024 году. Таким объектом оказалась квартира за 10,9 миллиона рублей.

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      Александра Качан
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