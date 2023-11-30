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08:41, 30 ноября 2023Среда обитания

Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

«ОНИКС-Недвижимость»: самая дешевая новостройка в Сочи стоит 10,9 млн рублей

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самая дешевая квартира в новостройке Сочи, которая будет сдана в 2024 году, стоит 10,9 миллиона рублей. Такую цену назвали эксперты агентства «ОНИКС-Недвижимость», материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в Сочи доступно 1228 таких объектов, причем большая часть из них (823) — однокомнатные. На втором месте по объему предложения — двухкомнатные квартиры (201), на третьем — студии (166), а на четвертом — трехкомнатное жилье (38). Отмечается, что в сегменте многокомнатных квартир предложений на данный момент нет.

Наиболее доступная первичная квартира — это студия в 24,5 квадратного метра в Хостинском районе. Эксперты добавили, что среди «двушек» самым дешевым оказался объект площадью 35 «квадратов» в Адлерском районе за 14 миллионов, а среди «трешек» — квартира площадью 44,22 «квадрата» в Хостинском районе за 15 миллионов.

Ранее россиянам из других регионов назвали риски при покупке жилья в Сочи. По словам эксперта по рынку недвижимости Кирилла Флуткова, у таких покупателей часто возникают проблемы из-за неактуальных цен и мошеннических объявлений.

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      Александра Качан
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