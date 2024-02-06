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08:30, 6 февраля 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали один продукт для защиты от возрастных болезней

Терапевт Ладыгина посоветовала есть гранаты для профилактики возрастных болезней

Фото: Pxhere

Для профилактики возрастных болезней, в том числе рака, врач-терапевт, эксперт XFIT Екатерина Ладыгина посоветовала регулярно есть гранаты. О пользе этого продукта она рассказала «Ленте.ру».

Ладыгина призвала россиян есть чаще гранаты прежде всего потому, что они содержат уникальное соединение под названием уролитин А, которое улучшает мышечную силу, производительность физических упражнений, уменьшает дегенерацию хряща и облегчает боль в суставах.

Гранат способен профилактировать многие возрастные заболевания, в том числе рак. Он также предотвращает повреждение печени от токсического воздействия. Кроме того, ученые доказали, что уролитин А способствует замедлению старения мозга, прогрессирования болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера

Екатерина Ладыгинаврач-терапевт

Также гранат будет полезен для профилактики остеопороза и поддержания иммунитета. Кроме того, он помогает при бессоннице. Специалист отметила, что одинаково полезны как зерна плода, так и свежевыжатый сок из него.

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При всей полезности граната, как отметила Ладыгина, существует и ряд противопоказаний к его употреблению. Она посоветовала не включать этот продукт в рацион при наличии аллергии и индивидуальной непереносимости. Людям с болезнями желудочно-кишечного тракта сок граната можно пить только сильно разбавленным теплой питьевой водой, а в некоторых случаях — употреблять в момент приема пищи, резюмировала врач.

Ранее нутрициолог Екатерина Кузина призвала россиян не отказываться от хлеба. Она уверена, что исключение этого продукта из рациона грозит дефицитом полезных веществ.

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      Наталья Обрядина
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