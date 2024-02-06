Россиянам придется платить больше налогов за недвижимость

Адвокат Инютин: налог на недвижимость вырастет из-за кадастрового перерасчета

Россиянам придется платить больше налога за имущество из-за кадастровой переоценки стоимости зданий и помещений, прошедшей в 2023 году. Об этом life.ru рассказал заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

Так, в столице кадастровая стоимость жилой недвижимости с 1 января 2024 года увеличилась в среднем на 21 процент. Однако это не означает, что налог для москвичей вырастет на 21 процент, поскольку российский налоговый кодекс ограничивает увеличение налога порогом в 10 процентов, напомнил эксперт.

Кроме того, налог на имущество физических лиц по-прежнему нужно платить ежегодно не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Это значит, что платить по новым расценкам придется начиная с 2025 года.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что собственник жилья вправе попытаться оспорить новую кадастровую стоимость, потребовав пересчет на основе отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости.