69-я параллель
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17:31, 6 февраля 202469-я параллель

Россиянам рассказали о связываемой с инопланетянами загадке Арктики

Ассоциация полярников: загадка круглых камней в Арктике остается неразгаданной

Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Globallookpress.com

Загадка почти идеально круглых камней в российской Арктике уже несколько десятилетий остается неразгаданной, а одна из популярных версий объясняет их появление работой внеземной цивилизации. Об этом рассказали в пресс-службе «Ассоциации полярников», заявление приводится в Telegram-канале организации.

По сообщению представителей ассоциации, упомянутые круглые шары, сферолиты, были подробно описаны лишь в 2001 году, однако обнаружили их гораздо раньше. Несмотря на более чем 20-летнее знакомство российских ученых со сферолитами, причина и способ их появления так и не прояснились.

«Версий образования сферолитов множество, споры продолжаются и сегодня. Некоторые даже склонны считать, что эти шары — результат деятельности внеземной цивилизации», — рассказали в Ассоциации.

Изучают сферолиты не только в России, но и за рубежом — в Университете Гамбурга. «Единственное, что удалось пока выяснить: камни "округляются" очень быстро, а их ядро составляет органика», — рассказали об итогах работы иностранных специалистов в организации.

Ранее сообщалось, что российские туристы начали массово вывозить другие почти круглые камни — «яйца дракона», которые можно найти в Териберке Мурманской области.

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      Марк Леонов
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