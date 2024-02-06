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07:29, 6 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин получил условный срок за изготовление книг о Гарри Поттере

Житель Кургана получил два года условно за изготовление книг о Гарри Поттере

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Суд назначил два года колонии условно жителю Кургана, который организовал изготовление контрафактных экземпляров книг зарубежного автора. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным следствия, с 13 декабря 2018 года по 8 апреля 2021 года подсудимый организовал изготовление более 43 тысяч контрафактных книг о Гарри Поттере.

Уточняется, что ему предстоит выплатить причиненный правообладателю ущерб в размере более 22 миллионов рублей.

Мужчина признан виновным по пунктам «в», «г» части 3 статьи 146 УК РФ (незаконное использование объектов авторского права, совершенное в особо крупном размере).

Ранее стало известно, что «Гарри Поттер» Джоан Роулинг — самая любимая книга современных школьников: ее назвали 10 процентов.

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      Юлия Мискевич
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