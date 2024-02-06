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15:42, 6 февраля 2024Россия

Россиянка заметила в больнице связанную 90-летнюю женщину и сняла ее на видео

В больнице Мурманской области привязали к кровати 90-летнюю пенсионерку

В Мурманской области 90-летнюю пациентку Мончегорской центральной районной больницы привязали к кровати. Обездвиженную женщину сняли на видео, которое опубликовал паблик «Мурманск» в соцсети «ВКонтакте».

Как следует из поста, пожилую россиянку госпитализировали после того, как она получила сильные ожоги ступней кипятком, пытаясь принять душ. Женщину поместили в травматологическое отделение и назначили операцию. Однако внучку пенсионерки якобы отказались пускать в отделение, сославшись на угрозу заражения COVID-19. При этом утверждается, что к другим пациентам посетители проходили после оформления пропуска. Именно через одного из них родственница и узнала о том, что ее бабушку связали.

После этого женщина вновь приехала в больницу и беспрепятственно прошла в палату к пенсионерке, так как медиков и охраны на посту в тот момент не было. Кто именно сделал запись, не уточняется. На кадрах видно, что ноги и руки пожилой россиянки привязаны к кровати тряпками. Также можно заметить крупные синяки. По словам оператора, пациентка не понимала, что происходит.

Ранее похожий случай произошел в Краснодарском крае, где сотрудники одной из больниц привязали к кровати обрывками простыни пенсионера, больного пневмонией. На жестокое обращение с пациентом пожаловался его внук. Он также показал фотографии и видео, на которых видно полураздетого пожилого россиянина в одном памперсе с привязанными к кровати ногами. После поднявшегося резонанса главный врач медучреждения сообщил, что врача-терапевта, в чью смену произошел инцидент, отстранили от работы.

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      Константин Лысяков
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