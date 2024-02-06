Россиянкам назвали портящую фигуру одежду

Стилистка Бадова: прямые макси-юбки и ботинки челси портят женскую фигуру

Стилистка Александра Бадова назвала россиянкам портящую фигуру одежду. Ее комментарий публикует Marie Claire.

Так, эксперт посоветовала отказаться от прямых макси-юбок, которые зрительно увеличивают силуэт, а также длинных оверсайз-рубашек. В то же время следует исключить из гардероба короткие топы, заканчивающиеся в сантиметре от талии. «Создается впечатление, что вы "выросли" из этой вещи и она вам мала», — отметила собеседница издания.

В то же время специалистка внесла в список ботинки челси, называемые мужскими сапогами, и кардиганы длины макси из тонкой ткани. Кроме того, испортить женскую внешность способны укороченные брюки длиной 7/8 и широкие брюки на резинке, заявила стилистка.

Ранее в феврале стилистка и имиджмейкер Наташа Соломенникова перечислила россиянкам портящую внешний вид верхнюю одежду. Так, визуально ухудшить фигуру способны приталенные объемные куртки, бомберы с узорами и виниловые плащи.