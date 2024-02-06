Российская «Настасья» будет ретранслировать сигналы

«Обуховский завод»: в России создан дрон «Настасья» для ретрансляции сигналов

В России создан дрон-конвертоплан «Настасья» вертикального взлета и посадки, основной задачей которого станет ретрансляция сигналов в радиусе до ста километров. Об этом РИА Новости сообщил представитель «Обуховского завода».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащен самолетным крылом, повышающим дальность и скорость полета. Масса переносимой полезной нагрузки — до трех килограммов. Максимальная скорость дрона — сто километров в час. Беспилотник оснащен пятью двигателями, из которых четыре установлены на штангах, а один — над крылом.

«На сегодняшний день БПЛА прошел цикл испытаний на полигонах», — добавил собеседник.

В январе в компании «Хардберри-РусФактор» заявили о создании дрона-конвертоплана «Ловкий», который может летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров, находящихся в зоне специальной военной операции.