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16:42, 6 февраля 2024Наука и техника

Российская «Настасья» будет ретранслировать сигналы

«Обуховский завод»: в России создан дрон «Настасья» для ретрансляции сигналов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России создан дрон-конвертоплан «Настасья» вертикального взлета и посадки, основной задачей которого станет ретрансляция сигналов в радиусе до ста километров. Об этом РИА Новости сообщил представитель «Обуховского завода».

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) оснащен самолетным крылом, повышающим дальность и скорость полета. Масса переносимой полезной нагрузки — до трех килограммов. Максимальная скорость дрона — сто километров в час. Беспилотник оснащен пятью двигателями, из которых четыре установлены на штангах, а один — над крылом.

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«На сегодняшний день БПЛА прошел цикл испытаний на полигонах», — добавил собеседник.

В январе в компании «Хардберри-РусФактор» заявили о создании дрона-конвертоплана «Ловкий», который может летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех коптеров, находящихся в зоне специальной военной операции.

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      Иван Потапов
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