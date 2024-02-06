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07:34, 6 февраля 2024Путешествия

Российская туристка побывала в Киргизии и назвала дорогу туда пыткой

Фото: Unsplash

Россиянка вместе с мужем и дочерью побывала на озере Иссык-Куль в Киргизии и назвала дорогу туда пыткой из-за пыли и грязи после капитального ремонта. Впечатлениями от путешествия она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Туристка рассказала, что первая половина пути из Бишкека до озера на машине прошла неплохо, однако на южной стороне Иссык-Куля «пришлось знатно понервничать». «Хотя мы ехали в солнечную погоду, разогнаться более 20 километров в час не удавалось. Эта часть дороги стала пыткой, особенно для нашей дочери», — объяснила путешественница.

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Россиянка добавила, что они забронировали отель за несколько месяцев, опасаясь наплыва россиян. Они выбрали гостиницу «Наталия» в поселке Каджи-Сай, номер в котором обошелся им в 1400 рублей в сутки. «Номера оказались точно такие же, как на фотографиях, когда мы их бронировали. Гостиница с виду была небольшой, но очень ухоженной и вместительной. Прекрасный персонал», — рассказала туристка.

Семья осталась довольна путешествием, потратив в общей сложности 60 тысяч рублей на всю поездку. «Если вы такой же любитель природы и тихого отдыха, то вам однозначно стоит посетить южный берег Иссык-Куля», — заключила автор публикации.

Ранее другая россиянка побывала в Сочи в ноябре и рассказала, чем отдых на южном курорте ее разочаровал. По словам туристки, в первый день она «ходила в тоске и рыдала».

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      Зарина Дзагоева
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