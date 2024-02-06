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13:03, 6 февраля 2024Бывший СССР

Российские саперы рассказали об обезвреживании натовских «Колокольчиков»

Работающие в ДНР саперы рассказали об обезвреживании кассетных натовских мин

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Работающие в ДНР российские саперы Казачок, Триста, Уксус и Олег Малой рассказали KP.RU об обезвреживании наиболее популярных кассетных натовских мин — «Колокольчиков», имеющих самый высокий — третий — уровень опасности.

«С виду такая мина похожа на цоколь от электрической лампочки, к ней прицеплена лента. Чуть заденешь — случится взрыв. Люди звонят, рассказывают, что у них в огороде "Колокольчик". И мы уже знаем, как действовать», — объяснил командир отделения саперов по прозвищу Казачок.

Собеседники издания отметили, что у них есть защитные костюмы, спецоборудование и даже роботы для разминирования, вот только работать со всем этим можно лишь в глубоком тылу.

«В нескольких километрах от противника важна скорость. Чуть задержишься — попадешь под обстрел. Поэтому здесь мы используем самые простые средства — мешки с песком и старые автомобильные покрышки», — рассказали они.

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Саперы уточнили, чтобы обезвредить один «Колокольчик», нужно две покрышки. На каждый выезд требуется штук по семь-восемь, взять их можно в любом шиномонтаже.

Кассетные «Колокольчики» пришли на смену таким же кассетным «Лепесткам», которыми забрасывали Донецк и Горловку в 2022 году, добавили саперы. «Лепестки» сейчас уже почти не используют, но нередко им приходится находить старые — застрявшие на крышах домов или в кронах деревьев. «Важно обнаружить их до того, как они неожиданно упадут вниз», — подчеркнули собеседники издания.

Многие жители прифронтовых районов отличаются хорошей реакцией на обнаруженные снаряды и мины: они ставят рядом любой опознавательный знак — например, палку с тряпкой или ведро, обматывают веревками стоящие рядом деревья, отметили саперы.

Ранее российский боец рассказал о нейтрализации боеприпасов при помощи беспилотников.

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      Ольга Лаврикова
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