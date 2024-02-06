Российские войска улучшили положение на одном из направлений СВО
Российские войска улучшили положение на одном из направлений специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
Там уточнили, что речь идет о краснолиманском направлении. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили три атаки штурмовиков противника в районе населенного пункта Ямполовка.
«Потери противника составили: до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"», — добавили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.