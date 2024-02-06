Российские войска улучшили положение на одном из направлений СВО

Минобороны РФ отчиталось об улучшении положения на краснолиманском направлении

Российские войска улучшили положение на одном из направлений специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что речь идет о краснолиманском направлении. Помимо того, Вооруженные силы (ВС) России отразили три атаки штурмовиков противника в районе населенного пункта Ямполовка.

«Потери противника составили: до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Акация"», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.