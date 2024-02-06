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07:18, 6 февраля 2024Россия

Минобороны заявило о перехвате семи беспилотников над Белгородской областью

МО РФ: средства ПВО перехватили семь беспилотников над Белгородской областью
СюжетМинобороны:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что над Белгородской областью сбили беспилотники самолетного типа. Минобороны назвало действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

В ночь на вторник, 6 февраля, ВСУ также атаковали город Губкин в Белгородской области — там дрон упал на территорию населенного пункта и взорвался. Никто не пострадал, повреждения выявили в домовладениях, где выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы.

Днем ранее, 5 февраля, во время обстрела ВСУ один из снарядов попал в летнюю кухню частного дома в хуторе Мухин Белгородской области. Никто не пострадал, в результате атаки загорелась веранда.

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      Анастасия Шейкина
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